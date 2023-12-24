الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد مراسم أداء اليمين للمفتشين الإداريين بوحدة التفتيش الإدارى

مراسم أداء اليمين
مراسم أداء اليمين للمفتشين الإداريين

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليَمين للمفتشين الإداريين بوحدة التفتيش الإداري.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النحَّال – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة دينا مجدي عبدالغني – مديرة وحدة التفتيش الإداري، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجه فيها الشكر للمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني - مدير وحدة التفتيش الإداري؛ لما بذلاه من جهدٍ لإتمام كل إجراءات مباشرة الوحدة لعملها، واختيار الكفاءات من الإداريين على أُسسٍ موضوعية ووفقًا لمعايير الكفاءة والتميز.

وهنأ المستشار حافظ عباس مفتشي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بالوحدة، معربًا عن تقديره للجهاز الإداري للنيابة الإدارية، مؤكدًا أن يكونوا على قدر المسئولية، وضرورة التفاني في العمل والالتزام بالمظهر اللائق، وحسن معاملة الزملاء، والعمل على تذليل المشكلات والعقبات داخل دولاب العمل الإداري؛ بما يكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها المقدسة على أكمل وجه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكولة إليهم.

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