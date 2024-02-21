الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام فعاليات دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ختام فعَّاليات دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، وتنمية الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة، موجهًا الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية عقدت على مدار  يومي 18 و19 فبراير الجاري، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 44 من أعضاء النيابة الإدارية، من درجتي وكيل عام ووكيل عام أول.

رئيس هيئة النيابة الادارية ختام دورة بيئة مؤسسية رقمية آمنه مركز التدريب القضائي وحدة التحول الرقمي الدستور

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