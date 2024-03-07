رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة تدريبية حول "آليات التحقيق والتصرف"

شَهدَ المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل- مدير المركز، بمقر كلية الحقوق بجامعة طنطا بمحافظة الغربية خلال يومي ٦، ٧ مارس الجاري.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل- مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها برئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهاته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف المجالات الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات السادة الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، بالشكر لكلية الحقوق بجامعة طنطا بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمرو- عميد الكلية، على استضافة الدورة التدريبية، وشَدَّدَ على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم رسالتهم السامية، مؤكدًا أنه وَجَّهَ مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

من جانبه رحبَّ الأستاذ الدكتورمصطفى أبو عمرو- عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، بالمستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، وأعرب عن بالغ سعادته بعقد هذه الدورة بمقر الكلية مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحرصها على عقد دورات تدريبية متخصصة لأعضائها، باعتبار أن التدريب المستمر ركيزة أساسية لدعم وتنمية القدرات ومواكبة كل ما هو مستحدث في البيئة التشريعية والعلمية الأكاديمية والتطبيقات القضائية.

هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:

١) "القضايا العملية"، والتي تناولها المستشار الدكتور/ محمد الحسيني- نائب رئيس الهيئة.

٢) "التطبيقات القضائية من القضايا العملية"، والتي تناولها كل من المستشار الدكتور/ محمد مسعود، والمستشار/ عصام أبو الروس.

٣) "قواعد التحقيق والتصرف"، والتي تفضل بإلقائها سيادة المستشار/ أحمد شقور- عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق.

٤) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف"، والتي تناولها المستشار/ محمد عبد الهادي- نائب رئيس الهيئة.

وفي ختام فعاليات اليوم، قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.