مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وشخصيات مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

ينتظر جمهور الفنان أمير كرارة عرض مسلسل بيت الرفاعي، نظرًا لما تضمنه برومو العمل الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام الماضية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

ويرصد “الدستور” تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.

يبدأ مسلسل بيت الرفاعي بتعريف شخصيات العمل وعائلة الرفاعي المكونة من ياسين الرفاعي ويجسده أمير كرارة، وشقيقاته “رقية” وتجسد شخصيتها ملك قورة، ورحاب الجمل التي تجسد دور شقيقته الكبرى.

وصفاء الطوخي التي تجسد دور والدته، بالاضافة إلى احمد رزق الذي يجسد دور ابن عم امير كرارة، ويظهر بشخصية فاروق الرفاعي، وزوجته دنيا المصري ضمن الاحداث، بينما تظهر الفنانة عايدة رياض في دور والدته.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

وتشهد الحلقة الأولى مفاجأة خلال نهاية الحلقة لينتظر الجمهور احداث الحلقة الثانية باليوم التالي بفضول شديد، وذلك كما اعتاد جمهور النجم امير كرارة منه.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

وتذاع الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة أون، بينما تعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتعتبر استكمال لاحداث الحلقة الأولى التي اثارت فضول الجمهور.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 على قناة أون حصريا طوال الشهر الكريم وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بينما يعرض على أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول صراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ويشاركه البطولة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.