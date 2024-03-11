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حوادث

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى لأمير كرارة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض على منصة “واتش ات” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تجمعًا لـ 4 اشخاص ينقبون عن الآثار داخل مقبرة تحت الأرض.

الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

وظهر خلال المشهد، أحد الأشخاص يدعى “خليل” ملقى على الأرض وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فيما سيطر القلق على الثلاثة الباقين حيث بدأوا يفكرون في كيفية التخلص من الجثة، وقرروا دفنه داخل المقبرة ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي.

وفي مشهد آخر، ظهر الدكتور ياسين الرفاعي ويجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، يجلس في عيادته الخاصة ويوجه نصائحه لطفل مريض بضرورة الالتزام بمواعيد تناول الدواء مع الابتعاد عن لعب كرة القدم تماما حتى يسترد عافيته.

ويتدخل والد الطفل معلقا: “كرة القدم هي السبب”، ليرد الدكتور ياسين: “سيبه يمكن يبقى زي محمد صلاح”.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 1

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وشخصيات مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة الحلقة 1

من هو الدكتور ياسين الرفاعي؟

ويتبين من الأحداث في الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي أن الدكتور ياسين، منفصل عن زوجته الفنانة إيناس كامل، ولديه ابنه تدعى “حبيبة”.

ويستقبل "ياسين" خلال الحلقة الأولى من “بيت الرفاعي”، نجلته “حبيبة” داخل العيادة لتقضي معه اليوم، ولكنها تخبره أن زوج والدتها الفنان أحمد عبد الله، يملك حمام سباحة كبير، وأخبرها أن جدها لوالدها يمكنه شراء أفضل منه لأنه من الأغنياء.

فيدخل “ياسين” في مشادة عبر الهاتف، مع طليقته ويهددها بعدم رؤيتها لابنتها إذا حدث ذلك مجددا.

قصة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار.

وتدور الأحداث حول صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي"، الذي يقوم به الفنان أحمد رزق، تجاه "ياسين الرفاعي"، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير إلى الهروب لإثبات براءته، على مدار 30 حلقة.

ويواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة تصوير العمل بالجيزة وتحديدًا منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل، الذى يضم عددا كبيرا من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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