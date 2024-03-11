أمير كرارة غاضب من سيرة والده فى مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024

بدأت، منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ويعرض طوال الشهر الكريم على قناة أون بشكل حصري، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

كانت بداية الحلقة 1 من بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك من داخل مقبرة أثرية، ووفاة شخص من أصل 4 من ضمنهم محمود الرفاعي كبير بيت الرفاعي، ويقرر أصدقاؤه تركه بالمقبرة.

ثم تنتقل الأحداث في الحاضر بمشهد داخل عيادة ياسين الرفاعي الذي يجسده النجم أمير كرارة، وعند حديث المريض له عن والده محمود الرفاعي تتغير ملامح “ياسين” بغضب شديد، ثم تدخل عليه زوجته التي تجسدها الفنانة ايناس كامل وابنتهما.

ويظهر محمد الرفاعي الذي يجسده الفنان أحمد فؤاد سليم داخل منزله، ويبدو عليه المرض ولكنه يحاول إخفاءه عن زوجته التي تجسدها صفاء الطوخي.

ثم يظهر “فاروق الرفاعي” ابن عم ياسمين الرفاعي الذي يجسده أمير كرارة، ويبدو أنه على علاقة قوية بعمه محمود الرفاعي، ويتولى التحكم بعمله.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن برومو مسلسل “بيت الرفاعي” أثار ضجة كبيرة فور طرحه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي، وذلك لاحتوائه على ملامح العمل التي سيطرت عليها حالة من الإثارة والتشويق، وسلطت الضوء على الصراع على الميراث، كما تضمن مشاهد أكشن مليئة بالإثارة من التعرض للقتل، والاشتباكات بالأيدي والأسلحة، فضلًا عن الديكورات المختلفة والمناظر الطبيعية خلابة والانتاج الضخم.

ويواصل صناع العمل تصوير المشاهد بشكل شبه يومي، في مناطق متفرقة بين وسط البلد وشبرا وغيرهما من الديكورات التي تتماشى مع طبيعة الأحداث، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، تامر نبيل، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.