مسلسل صدفة حلقة 2.. القبض على ريهام حجاج بسبب سائق "توك توك"

تصدم أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صدفة، الذي تلعب بطولته ريهام حجاج، الجمهور، في نهاية الحلقة، حيث تتورط ميس صدفة في عملية تسليم مخدرات.

يبدأ المشهد، عندما تحاول صدفة - ريهام حجاج - إقناع فرح (نور إيهاب) بالتوقف عن تعاطي المخدرات لكن فرح تقنع صدفة بأنها أوقفت المخدرات وتتطلب منها أن تستلم هي المخدرات عنها لأنها تقلل الجرعة تدريجيًا، ويتم القبض على صدفة أثناء استلام المخدرات من سائق التوك توك.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.