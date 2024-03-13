الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 2.. كواليس اتحاد الأبناء غير الأشقاء

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

تصدر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بينها مسلسل "مسار إجباري" مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر، أحداثًا مثيرة حيث اضطر "حسين" أحمد داش، و"علي" عصام عمر، للاتفاق على ترتيب زيارة والدة كل منهما إلى الأب الذي تزوج والدة كل منهما، وأخفى عن كل منها زيجته بالأخرى.

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري حاول الأب تبرير موقفه لأبنائه، واعترف لهم بسر خطير يتعلق بإعدام الدكتور صفوت المتهم بقتل طالبته، حيث ورطه عمر البرنس في هذه الجريمة بثغرة في تقرير الطب الشرعي، إذا قام بوضع شعره منه في الجثة التي قتلها شخص أخر، وهو ما سيدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 3

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

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قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يضم مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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