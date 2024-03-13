مسلسل مسار إجباري.. الفنان "أحمد داش" ينشر على صفحته "ساندوتش سونسن"

نشر الفنان أحمد داش منذ عدة ساعات فقط على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحد مشاهده من مسلسل مسار إجباري، وهو داخل "سيارة الميكروباص" التي يعمل عليها ضمن دوره داخل المسلسل وهو يبيع منها علب وجبات جاهزة معلقًا "ساندوتش سونسن".

أحمد داش ينشر على صفحته "ساندوتش سونسن"

وقد لقى"البوست" الذي نشره الفنان الشاب إعجاب الكثيرين الذين أبدوا حبهم له وإشادتهم بأدواره وقرب شخصيته إليهم، مثل "انت نجم كبير"، و"ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح يا اخي بحبك زي أخويا بالظبط".

ويؤدي الفنان الشاب أحمد داش دور شاب يشقى للعمل ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، من أجل مساعدة أسرته في النفقات، إذ يعمل على إحدى السيارات "الميكروباص" ويقوم بإعداد وجبات طعام جاهزة ويبيعها من خلالها.

قصة مسلسل مسار إجباري

وقصة مسلسل مسار إجباري تدور حول شابين "حسين" و"عمر" الذين يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، وفي البداية يكره كلًا منهما هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير تجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد وذلك بشكل "إجباري".

ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، والذي يقوم بالإفصاح لهما عن العديد من الأسرار وهو على سرير المرض، ويدور مسلسل "مسار إجباري" في إطار كوميدي اجتماعي، ولكنه يحتوي على العديد من المواقف التراجيدية.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل "مسار إجباري" من بطولة عدد من نجوم الفن الشباب وكذلك عدد من ألمع النجوم وهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.