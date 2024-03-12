مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش الحلقة 1

اهتم متابعين الدراما المصرية ومحبي الفنان احمد داش، بمعرفة مزيد من التفاصيل حول الحلقة الثانية من مسلسل مسار اجباري عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل من المشاهدين المهتمين بالدراما المصرية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ"عصام عمر واحمد داش "الحلقة 1

جاء اهتمام المتابعين عقب عرض الحلقة الأولي لمسلسل مسار جباري أمس الإثنين بأول أيام شهر رمضان المبارك، التي حظيت باهتمام الكثيرين.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 1

وبدأت حلقة مسلسل مسار اجباري بحسين "احمد داش" وهو ذلك الشاب الذي يسعى لأكل عيشه إذ يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته "بسمة"، ثم يقابل أحمد داش خلال الأحداث "عصام عمر" وذلك فى المستشفى الذي يذهب إليه الاثنان نتيجة تعب عمر والدهما والذي بجسده الفنان محمود البزاوي.

وانتهت الحلقة الأولى من مسار اجباري باعتراف عمر والدهما وهو الفنان "محمود البزاوي" بـ أن حسين "أحمد داش" هو شقيق علي الفنان "عصام عمر"، لكنهما كل منهم من أم مختلفة وتنتهي الحلقة على صدمة تقع على وجوه الآخرين من معرفة تلك المفاجأة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عصام عمر واحمد داش الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbcفي الساعة 6:05 مساء ومن المقرر أن يعاد الساعة 9 صباحًا.

كما تعرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري على قناة أون ONفي الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

أبطال مسلسل مسار اجباري

يضم مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

قصة مسلسل مسار اجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين «حسن» و«حسين» يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش “حسن” و" حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.