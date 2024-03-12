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مسلسلات رمضان 2024

تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري "إنفوجراف"

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يشتاق الكثيرون لمعرفة تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش وعصام عمر والتي عرضت أمس الإثنين 11 مارس وهو أول أيام شهر رمضان 2024.

‏تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري "إنفوجراف"

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.. أحمد داش يكتشف أن عصام عمر شقيقه

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري.

أحداث مسلسل مسار إجباري 

تمثلت أهم أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري في اكتشاف الفنانين أحمد داش وعصام عمر الذين يجسدان دور حسين وعلي في المسلسل أنهما أخوة وذلك بعد اعتراف والدهما محمود البزاوي لهما بذلك قبل وفاته، وهو ما يعرضهما إلى صدمة، لكرههما أن يكونا كذلك.

حسين وعلي داخل مسلسل مسار إجباري هما أخوة غير أشقاء، وذلك لأن كلا منهم من أم مختلفة. 

 ويظهر داخل الأحداث حسين (أحمد داش) كشاب يسعى لأكل عيشه إذ يمتلك عربة للطعام ويعيش مع والدته (بسمة).

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل مسار إجبارى

وقد عرضت الحلقة الأولى كذلك تعرض محمود البزاوى الشهير باسم "عمر حمدي البرن"، لوعكة صحية لينقل على إثرها إلى المستشفى ثم يذهب إليه ابنه حسين “أحمد داش” ليطمئن عليه فيتفاجأ بأن له شقيق اسمه "علي" وأنه شقيقه الأكبر.

إذ أثناء رقوده على السرير بالمستشفى يطالب البزاوي ابنه داش بالسلام على أحد الشباب قائلا: "أخوك الكبير" ليرد عليه: "أخو مين؟"، ليقول داش: "أنت مين".

وهنا يقول الوالد "البزاوي": "بس يا علي أنت مش عارف حاجة أمك في المستشفى، وأنا متجوز اتنين ستات إحسان أم علي، وعنايات أم حسين، واتجوزتها أكتر من 20 سنة.

ليقول الابن لأبيه "انت بتتكلم بجد يعنى انتا ضاحك علينا 20 سنة، وأمى اللى قاعدة في البيت وتقول عليك راجل مفيش منك اتنين"، فيرد عليه والده: "أنا بني آدم بيحصل له زلات في الدنيا وبقول لكم ده أن بحبكم قوى ومحرمتكمش من حاجة".

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 مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

موعد عرض مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري الذي يسابق في ماراثون رمضان ٢٠٢٤ يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل.

 ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

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