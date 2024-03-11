مسلسلات رمضان 2024.. مخلص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

ظهرت الحلقة الأولى من مسلسل (مسار إجباري) بطولة الفنان أحمد داش وعصام عمر التي عرضت اليوم، أول ايام رمضان 2024 لتتضمن حدث هام، وهو معرفة الفنان أحمد داش أن لديه أخ شقيق وهو الفنان عصام عمر.

تفاصيل أحداث الحلقه الأولى من مسلسل مسار إجباري

إذ بدأت حلقة مسلسل مسار إجباري بحسين "حمد داش" وهو ذلك الشاب الذي يسعى لأكل عيشه إذ يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته "بسمة"، ثم يقابل أحمد داش خلال الأحداث "عصام عمر" وذلك فى المستشفى الذي يذهب إليه الاثنان نتيجة تعب عمر والدهما والذي بجسده الفنان محمود البزاوي.

نهاية أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

أما عن نهاية الحلقة الأولى من مسار إجباري فقد انتهت باعتراف عمر والدهما وهو الفنان "محمود البزاوي" بـ أن حسين "أحمد داش" هو شقيق علي الفنان "عصام عمر"، لكنهما كل منهم من أم مختلفة وتنتهي الحلقة على صدمة تقع على وجوه الآخرين من معرفة تلك المفاجأة.

ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة.

أبطال مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات و مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

وأعلنت قناة الحياة عن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر على شاشتها ليعرض في الساعة 11:15 مساء.

كما يعرض مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى ON الساعة 10:30 مساء، أما على القناة الأولى المصرية فيعرض الساعة 12 منتصف الليل.