الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"نعناعة".. كيف روجت بسمة لمسلسلها الجديد "مسار إجبارى"؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

"انتظروا نعناعة".. هكذا روجت الفنانة بسمة عبر حسابها الرسمي لدورها في مسلسل "مسار إجباري"، الذي عرضت أولى حلقاته اليوم مع أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٤، لينافس في ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام.

إذ نشرت بسمة، بوستر لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مُعلقة: "انتظروا نعناعة في مسار إجباري على القناة الأولى الساعة 12 ظهراً والإعادة الساعة 9 مساءً".

كما أضافت: "على قناة أون الساعة 10:30 مساءً والإعادة 6:45 صباحًا، قنوات الحياة الساعة 11:15 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، ويشاركها العديد من ألمع النجوم من بينهما بسمة وصابرين، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وهو من إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

 قصة مسلسل مسار إجباري 

أما عن قصة مسلسل مسار إجباري فهي تدور حول شابين يكتشفان بالصدفة أنهما أخوان. ولكن كل منهما من أم مختلفة.

كما يكشف المسلسل عن سر كبير لزوج كان متزوجًا من سيدتين وأخفى الأمر عنهما لسنوات، ويكتشفان الحقيقة قبل وفاته.

ومن خلال الأحداث نرى كيف ستضطر الظروف الآخرين إلى سلك مسار واحد إجباري ما يقربهما من بعضهما البعض، في الوقت نفسه تشتمل الأحداث على جريمة قتل يتم التحقيق فيها للوصول إلى القاتل الحقيقي.

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على ١٥ حلقة فقط.

وتعرض قناة الحياة مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر على شاشتها في تمام الساعة 11:15 مساء.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، أما على القناة الأولى المصرية فيعرض الساعة 12 منتصف الليل.

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