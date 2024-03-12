مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

يبحث متابعين الدراما المصرية معرفة موعد الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل من المشاهدين المهتمين بالدراما المصرية ومحبي أحمد داش.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار اجباري لـ عصام عمر واحمد داش الحلقة 2

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري علي قنوات سي بي سي "cbc"، وقناة أون "ON"، وقناة الحياة، والقناة الأولي في عرض مسلسل مسار إجباري، الذي ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

تفاصيل احداث عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 1

بدأت حلقة مسلسل مسار اجباري بحسين "احمد داش" وهو ذلك الشاب الذي يسعى لأكل عيشه إذ يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته "بسمة"، ثم يقابل أحمد داش خلال الأحداث "عصام عمر" وذلك فى المستشفى الذي يذهب إليه الاثنان نتيجة تعب عمر والدهما والذي بجسده الفنان محمود البزاوي.

وانتهت الحلقة الأولى من مسار اجباري باعتراف عمر والدهما وهو الفنان "محمود البزاوي" بـ أن حسين "أحمد داش" هو شقيق علي الفنان "عصام عمر"، لكنهما كل منهم من أم مختلفة وتنتهي الحلقة على صدمة تقع على وجوه الآخرين من معرفة تلك المفاجأة.

قنوات عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة الثانية

يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbcفي الساعة 6:05 مساء ومن المقرر أن يعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

قصة مسلسل مسار اجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين «حسن» و«حسين» يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش “حسن” و" حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.

أبطال مسلسل مسار اجباري

يضم مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.