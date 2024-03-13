الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر الحلقة 3

مسار إجباري
مسار إجباري

يواصل متابعو الدراما المصرية في شهر رمضان، معرفة مواعيد الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري عبر محرك البحث "جوجل"، حيث ارتفعت معدلات البحث من قِبَل المشاهدين المهتمين بالدراما المصرية ومحبي الفنان أحمد داش.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 3

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري على قنوات سي بي سي "cbc"، وقناة أون "ON"، وقناة الحياة، والقناة الأولى ومسلسل مسار إجباري، ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر، أحداثًا مثيرة حيث اضطر "حسين" أحمد داش، و"علي" عصام عمر، للاتفاق على ترتيب زيارة والدة كل منهما إلى الأب الذي تزوج والدة كل منهما، وأخفى عن كل منها زيجته بالأخرى.

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري حاول الأب تبرير موقفه لأبنائه، واعترف لهم بسر خطير يتعلق بإعدام الدكتور صفوت المتهم بقتل طالبته، حيث ورطه عمر البرنس في هذه الجريمة بثغرة في تقرير الطب الشرعي، إذا قام بوضع شعره منه في الجثة التي قتلها شخص أخر، وهو ما سيدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد.

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تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري "إنفوجراف"

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري "إنفوجراف"

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يضم مسلسل "مسار إجباري" عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش الحلقة 1

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