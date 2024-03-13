كلمات أمار مصطفى.. تعرف على مؤدي تتر مسلسل مسار إجباري ومواعيد عرضه

قدمت فرقة مسار إجباري والمطرب طارق الشيخ أغنية تتر مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والذي من المقرر أن تعرض الحلقة الثالثة منه اليوم، وقد أشاد الكثيرون بالأغنية كلمات ولحنًا وأداءً.

تتر مسلسل مسار إجباري

وكلمات تتر مسلسل مسار إجباري وكلمات التتر جاءت لأمار مصطفى وألحان هاني الدقاق وتوزيع وماسترنج عادل حقي، وإخراج نادين خان.

والملاحظ لمسلسل مسار إجباري الذي عرضت منه حلقتين حتى الآن ومن المقرر أن تعرض اليوم الحلقة الثالثة منه يجد فيه عدد من الأسماء المميزة، ومنها اسم بدرخان علي بدرخان وهو نجل علي بدرخان كـ Focus puller، وكذلك اسم مريم مخيون كـ Produser director، وهي نجلة الفنان عبد العزيز مخيون.

كما تضمن تتر مسلسل مسار إجباري اسم مايا زكي ابنة روجينا والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين كمساعد أول للمخرج أما مخرجة الوحدة الثانية فكانت مريم أبو عوف، وهو ما يبرهن على أن مسلسل مسار إجباري هو بمثابة الفرصة التي فتحت أبوابها لظهور المزيد من الوجوه الشابة للبرهان على موهبتها وترك الحكم في النهاية للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

وكانت قد أعلنت قناة الحياة، عن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر وهي تمام الساعة 11:15 مساء. ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري الذي يعرض في رمضان 2024، من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.