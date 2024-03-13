الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أغاني مسلسل مسار إجباري.."أحمد داش" ينشر أغنية "اتنين بمقام ملايين" لعصام صاصا

مسار إجباري
مسار إجباري

على صفحته الرسمية، نشر الفنان أحمد داش أغنية مسلسله الرمضاني الجديد مسار إجباري، وهي بعنوان اتنين بمقام ملايين للمؤدي عصام صاصا، والمتوقع أن تأتي الأغنية ضمن أحداث المسلسل، وهي تبرهن على تحول العلاقة بين أبطال العمل الفنان "أحمد داش"، والفنان "عصام عمر".

كلمات أغنية مسار إجباري "اتنين بمقام ملايين"

ومن كلمات الأغنية  "طول ما الدنيا بتلف حنا حانفضل كتف في كتف خفاف على القلب تقال على الأرض  "أخوات ضهر وعزوة احنا لبعض...إحنا اتنين اتنين بس اتنين بمقام ملايين مكتسحين واكلين الجو.. مفيش جامدين تانيين..إحنا بقلب واحد يا زميلي عايشين طول كا في ضهرك أخ يسد عمرك ما حاتعتل على حد.. كله في كوم بس انت في كوم تاني يا خويا لوحديك.. احنا وصلنالليفل الوحش.. اسمنا بس لوحده يخوف".

قصة مسلسل مسار إجباري

وقصة مسلسل مسار إجباري تدور حول شابين هما "حسين" و" عمر" الذين يكتشفون صدفة أنهما أخوة، ولكن غير أشقاء، ويجسد دور والدهما الفنان محمود البزاوي الذي يخبرهما بحقيقة الأمر.

وفي بداية المسلسل تظهر الأحداث كراهية كلًا من الأخوين اكتشفاهما علاقتهما ببعض، إلا أن والدهما يخبرهما بسر خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري" حتى تتحول العلاقة بينهم تدريجيًا وتصبح علاقة أخوة حقيقية تتميز بمشاعر الأخوة ومتانة علاقتها.

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مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر الحلقة 3

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطول عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش،  وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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