الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري بعد تصاعد أحداث الثانية

مسار إجباري
مسار إجباري

يتطلع العديد من متابعي الدراما الرمضانية إلى معرفة موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين الشباب أحمد داش، وعصام عمر، إذ ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل من المشاهدين الذين اهتموا بالدراما المصرية ومن جمهور الفنان أحمد داش، وكذلك الفنان عصام عمر.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري علي قنوات سي بي سي "cbc"، وكذلك قناة أون "ON"، وقناة الحياة، وأيضًا القناة الأولى، ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، أحداثًا مثيرة، وذلك بعد اضطرار حسين والذي يجسد دوره "أحمد داش"، وعمر "عصام عمر"، الأخوان غير الشقيقان، للاتفاق على ترتيب زيارة والدة كل منهم إلى الأب والذي يجسد دوره الفنان "محمود البزاوي".

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش الحلقة 1

بالفعل التقت الزوجتان في المستشفى بالأب "زوج كل منهما" ولكن دون أن تعلم كل منهما الأخرى لتنشأ علاقة صداقة بينهما، وبعد خروج الزوج من العناية المركزة، تفاجئ كلًا منهما بأنها زوجة نفس الشخص فتطلب إحداهما الطلاق، بينما تتركه الأخرى وتثور في غضب.

ثم يحاول الأب تبرير الموقف للأبناء، ويعترف لهم بسر خطير وهو إعدام الدكتور صفوت المتهم بقتل طالبته، إذ ورطه عمر البرنس في تلك الجريمة وذلك بثغرة في تقرير الطب الشرعي، بعد أن وضع شعرة منه في الجثة التي قتلها شخص أخر، وهو الأمر الذي يدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد.

قصة مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" فهي  تدور حول شابين «حسين" و«عمر» الذين يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، إلا أنه يكره كلًا منهما اكتشاف ذلك الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 2

وخلال أحداث المسلسل يجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، وذلك الأمر الذي يجعل المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

و مسلسل "مسار إجباري" يضم عددًا من نجوم الفن الشباب وكذلك عدد من ألمع النجوم وهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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