جهاد حسام الدين تنشر صورًا من كواليس مسلسلي مسار إجباري وبدون سابق إنذار

نشرت النجمة الشابة جهاد حسام الدين مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "مسار إجباري" والذي يعرض حاليًا على قنوات اون والحياة وسي بي سي.

كواليس مسلسلي مسار إجباري وبدون سابق إنذار

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءت بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، جهاد حسام، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية،

جهاد وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول عمر "عصام عمر" طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين "أحمد داش" بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

وبجانب "مسار إجباري" تستعد جهاد لعرض مسلسلها الثاني خلال الموسم الرمضاني وهو مسلسل "بدون سابق إنذار" مع النجم آسر ياسين والذي يعرض في النصف الثاني من رمضان، بجانب عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، إسلام حافظ، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

جهاد حسام، إسلام حافظ، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.