الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

عرضت قناة ON منذ قليل الحلقة 3 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداثا كوميدية متفرقة. 

وتصدر مسلسل الكبير الجزء الثامن على مدار اليومين الماضيين تريند موقع x. 

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 8 لأحمد مكي. 

ونرصد لكم تفاصيل الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي 8. 


مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداث كوميدية بعد استعادة الكبير لوعيه ومغادرته لمملكة الجن حيث حاول الانتقام من دكتور ربيع الذي أحضر آلة حادة افاقة الكبير من الغيبوبة وقال لهم إنهم كذابين حينما قالوا له حمد الله على السلامة وأكد لهم انه يعلم ما قالوه وهو في الغيبوبة. 

على الجانب الآخر قال له شاكر إنه يجب أن يعود لمملكة الجن لاستكمال تارجت الشمامة بتقديم آخر شمام كما اتفق معه على تنفيذ طلب اي فرد يطلب المساعدة.


مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 4

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة  4 على النحو التالي:

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4 على شاشة قناة ON العامة عقب آذان المغرب مباشرة وفي تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.
مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الرابعة. 

والحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تعرض غدا، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

كما يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it 


مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل الكبير اوي 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي

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