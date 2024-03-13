مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي الحلقة 3

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للنجم أحمد مكي تريند x عقب عرض ثاني حلقات العمل بشكل حصري على شبكة قنوات ON، ودخل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قائمة الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير اوي 8

ويبحث جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024 عن موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وننشر خلال هذا التقرير موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

حقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته أول أمس على قناة ON.

ويعرض مسلسل الكبير أوي بشكل حصري على قناتي ON وON drama.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على النحو التالي:

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة قناة ON العامة عقب آذان المغرب مباشرة وفي تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2

دارت أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار كوميدي لايت حول عودة الكبير إلى المزاريطة من جديد بعد تحوله إلى عقلة اصبع ولكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية فيقوم بالقبض على طبازة ليكون اول الشمامين في قائمة تارجت الشمامة.

فيما يواجه العديد من الأزمات بعد أن علم أن جسده دخل في غيبوبة وتم الاستعانة بدكتور ربيع لإفاقته.

وينشب بين أولاده العترة وجوني صراع على العمودية بينما تقرر مربوحة إبلاغ اهل القرية بموت الكبير ليقرر الكبير الانتقام من أهل المزاريطة وتحويلهَم الشمامين.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.