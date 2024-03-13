الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي الحلقة 3.. صراع جونى والعترة على العمودية

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي الجزء 8 العترة وجونى

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2.. شهدت الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكى، إقبالًا كبيرًا أمام شاشات التلفزيون في مختلف أنحاء مصر والوطن العربي، وذلك للاستمتاع بمغامرات عمدة المزاريطة وتحوله إلى عقلة إصبع بصحبة الدكتور ربيع والعترة، ومتابعة الحلقة 3 وصراع العترة وجونى.

أحداث مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 2

كما شهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي خلال أحداث الحلقة 2 والتى تعرض حصريآ على قناة أون، مغامرات شيقة فى إطار كوميدي، منها دخول الكبير أوي في حالة غيبوبة واقترابه من الموت، مما تسبب فى سعادة الدكتور ربيع والعترة، وانتظار انتقام الكبير.

الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي، التى بثت حصريآ على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، فرحة أبناء عمدة المزاريطة أحمد مكى ودخوله في غيبوبة تقترب من الموت، حيث عبر جونى والعترة عن سعادتهم بعد شرح الدكتور ربيع لخطورة حالة الكبير.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3| هل ينتقم الكبير من دكتور ربيع؟

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 2

كما يترقب ملايين المشاهدين خلال متابعة الحلقة 3 من الجزء 8 لمسلسل الكبير اوي اليوم الأربعاء، تطورات صحة الكبير وإفاقته من الغيبوبة، بعدما شب صراع شديد بين أبناء الكبير أوي وهما العترة وجونى للفوز بمنصب عمدة المزاريطة مع وفاة الكبير، وعبروا عن سعادتهم البالغة بدخوله في غيبوبة وموته.

صراع جونى والعترة على عمودية المزاريطة الحلقة 2 الكبير اوي 8 

صراع جونى والعترة على عمودية المزاريطة

وينتظر المشاهدين نتيجة الخلاف بين العترة وجونى على أحقية الفوز بمنصب عمدة المزاريطة بدلًا من الكبير، فالعترة يرى أنه يستحق منصب العمدة لأنه أطول من جونى بنحو 2 متر ولكن جونى اعترض لأنه أكبر من العترة بـ5 دقائق أثناء الولادة، وبكده هو الأحق معمودية المزاريطة بعد وفاة الكبير أوي، وبعد أن يكون في ذمة الله خلال ساعة واحدة فقط.

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مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "إمبراطورية ميم" و"الكبير أوى 8"

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