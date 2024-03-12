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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يسعي الكثير من المشاهدين ومحبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 8 لمعرفة ملخص الحلقة بدلًا من مشاهدتها.

يقدم "الدستور" في التقرير التالي ملخص الحلقة للمشاهدين.

 

مسلسلات رمضان 2024..ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 2

اولا: أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8   دارت في إطار كوميدي بعد تحول الكبير إلى عقلة الإصبع على يد الشمامة ليعود الكبير إلى المزاريطة بصحبة شاكر مساعد الشمامة للكشف عن الشمامين وتحقيق تارجت الشمامة المتبقي.

ثانيا: عودة الكبير إلى المزاريطة محاولا تحقيق تارجت الشمامة في عالم الجن بالقبض على 100 شمام وعقب عودة الكبير الي المزاريطة بملابس عقلة الإصبع حاول التخفي من أهل القرية.

ثالثا: شاكر مساعد الشمامة، أكد له أن أهل القرية لا يستطيعون رؤيته لانه مسحور وهو ما دفع الكبير الي البدء في البحث عن الشمامين ليبدأ بمنزل طبازة حيث قرر القبض على طبازة الذي لا يقوم بالاستحمام ليكون اول ضحايا الكبير في تارجت الشمامة.

رابعا:  فبعد قيام الكبير بالقبض على طبازة كأول شمام في تارجت الشمامة في عالم الجن وإرساله الي مملكة الشمامة بدأ الكبير رحلته في البحث عن باقي الشمامين ليكمل التارجت المكون من 100 شمام ولكن أثناء برجوعه للمزاريطة مرة أخرى تفوق مربوحة من نومها على كابوس وتحاول افاقة الكبير ولكنه لا يستيقظ.

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مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. خناقة بين جونى والعترة على العمودية بعد دخول الكبير فى غيبوبة

ملخص الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

خامسا: استكمالًا لأحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي 8 ترسل مربوحة الخفير ايهم ابن اشرف لاستدعاء الدكتور ربيع لمحاولة افاقة الكبير وأثناء رحلة الكبير في البحث عن الشمامين يتفاجىء باستدعاء مربوحة لدكتور ربيع ويتعجب من الموقف خاصة وانه موجود حاليا مع شاكر مساعد الشمامة فيشرح له شاكر الموقف بأن الشمامة تخطف روحه فقط وليس جسده الذي يدخل في غيبوبة لحين تنفيذ طلبات الشمامة.

سادسا: عقب تحول الكبير الي عقلة اصبع للقبض على الشمامين ففي أثناء الحلقة وعقب استدعاء دكتور ربيع لافاقة الكبير من الغيبوبة ظهر جميع من في الدوار على حقيقته وكان الكبير على دراية بما يحدث خاصة وان روحه المتجسدة في شخص عقلة الإصبع كانت موجودة في الدوار لمتابعة ما يحدث.

سابعا:  أعرب ابناء الكبير العترة وجوني عن سعادتهم بدخول والدهم في غيبوبة واقتراب موته كما شرح لهم دكتور ربيع ورغم أن العترة حاول أن تهدئة جوني بعد غضبه من والده الكبير والدعاء له بالشفاء والرحمة الا ان جوني لم يستجب له ونشب بين العترة وجوني صراع للحصول على كرسي العمودية بعد موت الكبير ليدور بينهم حوار حول ذلك حيث يقول جوني انه الاحق بالعمودية لانه اكبر من العترة بخمس دقائق. ليرد عليه العترة بأنه أكبر منه ب2 متر وانه الاحق بالعمودية مرددا من النهاردة مفيش كبير انا الكبير انا الكبير.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3| هل ينتقم الكبير من دكتور ربيع؟

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مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

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