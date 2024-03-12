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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. خناقة بين جوني والعترة على العمودية بعد دخول الكبير في غيبوبة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى الجزء ٨

عرضت قناة ON منذ قليل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 2 وحازت الحلقة على إعجاب الجمهور نظرا لأحداثها الكوميدية الشيقة. 

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث كوميدية بين الكبير وشاكر مساعد الشمامة. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي 8. 

مسلسلات رمضان 2024 .. أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير اوي 8 

دارت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار من الكوميديا عقب تحول الكبير الي عقلة اصبع للقبض على الشمامين ففي أثناء الحلقة وعقب استدعاء دكتور ربيع لافاقة الكبير من الغيبوبة ظهر جميع من في الدوار على حقيقته وكان الكبير على دراية بما يحدث خاصة وان روحه المتجسدة في شخص عقلة الإصبع كانت موجودة في الدوار لمتابعة ما يحدث. 

وفي مشهد اخر  أعرب ابناء الكبير العترة وجوني عن سعادتهم بدخول والدهم في غيبوبة واقتراب موته كما شرح لهم دكتور ربيع ورغم أن العترة حاول أن تهدئة جوني بعد غضبه من والده الكبير والدعاء له بالشفاء والرحمة الا ان جوني لم يستجب له ونشب بين العترة وجوني صراع للحصول على كرسي العمودية بعد موت الكبير ليدور بينهم حوار حول ذلك حيث يقول جوني انه الاحق بالعمودية لانه اكبر من العترة بخمس دقائق. ليرد عليه العترة بأنه أكبر منه ب2 متر وانه الاحق بالعمودية مرددا من النهاردة مفيش كبير انا الكبير انا الكبير. 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ظهور دكتور ربيع بعد دخول الكبير في غيبوبة

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024 .. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8


مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من يعرض خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

حيث يعرض في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق عقب اذان المغرب مباشرة. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي .

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الثانية

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