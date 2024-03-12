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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الثانية

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي الجزء 8

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات الدلالية، في حالة تشوف من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، لمعرفة تفاصيل الحلقة الثانية.

تفاصيل الحلقة الثانية مسلسل الكبير أوي الجزء 8 


ويرصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2:

كيف يتعامل الكبير مع الشمامة بعد رفضه مساعدتها مما يجعلها تقوم بتحويله الي عقلة الإصبع.

وسوف تقدم الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي 8 العديد من الفقرات الكوميدية المغامرات الكبير بعد تحوله لعقلة الإصبع وإصراره على العودة إلى منزله وابناءه على هذه الهيئة لتبدأ رحلة الكبير مع شخصيته الجديدة كعقلة الإصبع ويستعرض للعديد من المواقف الكوميدية من مربوحة العترة وجوني.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة الحلقة الأولى من "الكبير أوي" الجزء 8

يمكن لجميع مشاهدي ومحبي كوميديا الكبير اوي، مشاهدة الحلقة الثانية اليوم الثلاثاء عبر قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن خلال شهر رمضان 2024.


موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8


والحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تعرض اليوم، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON
 

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8

يتسبب عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، ارتفاع في البحث عبر محركات جوجل، لما يسبب حاله من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

كما يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

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مسلسلات رمضان 2024.. نصائح رضوى الشربيني في مسلسل الكبير أوي 8

 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

و يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

و لاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

 

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