يشغل بال محبين الدراما المصرية معرفة موعد إعادة الحلقة الأولى من "الكبير أوي" الجزء 8 عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل من المشاهدين محبي مسلسل الكبير أوي لمشاهدة الحلقة الأولى في توقيت الإعادة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة الحلقة الأولى من "الكبير أوي" الجزء 8

وبدأت قنوات on drama وon عرض الحلقة مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، وتم عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الاولى، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 1

وعن موعد الاعادة، تعرض القنوات الإعادة للحلقة الأولى في تمام الساعة الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا غدا.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON

يذاع مسلسل الكبير اوي 8 خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024 حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

ويقدم “الدستور” للمشاهدين فى التقرير التالي، أحداث مسلسل الكبير أوي 8، وما يدور حوله من احداث:

سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار،بينما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين

يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد مكي

رحمة أحمد

حاتم صلاح

محمد سلام

بيومي فؤاد

هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

باقي المسلسل لاقي اعجاب كبير وزيادة عدد المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.