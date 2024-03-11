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فن

مسلسلات رمضان

أحداث الحلقة الأولى من الكبير أوي 8.. الكبير يوبخ مربوحة: "قاعد مع مكنة فتي"

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

عرضت، منذ قليل، أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للفنان أحمد مكي والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 وقدم مكي مجموعة من الاسكتشات الكوميدية خلال الحلقة وظهرت العديد من الشخصيات الأصلية للعمل إضافة ضيوف الشرف. 

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 8، إصرار مربوحة على الاحتفال بشم نسيم حيث أحضرت الفسيخ، وحاول الكبير إثناءها عن أكل الفسيخ داخل الدوار وسألها عن سر تسمية عيد شم النسيم بهذا الاسم أو من قام باختراعه فقالت واحد اسمه شم النسيم فقال لها “قاعد مع مكنة فتي”. 

وطلب الكبير من جوني أن يخرج من الدوار ليكمل لوحته الفنية، ليُصدم بـ “العترة” الذي حاول تقمص شخصية “أرنب” ولكن ينشب بينه والكبير مشادة كلامية يقذفه بعدها الأخير بالبيض.

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي

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