الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

تفاصيل الحلقة الأولي من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من محبي مسلسل الكبير اوي، للتعرف على احداث الحلقة الأولى قبل عرضها بساعات على قنوات on drama، وقناة on ، فى أولى أيام شهر رمضان المعظم 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى

لتعرض القنوات الإعادة للحلقة الأولى في الساعة الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية: 

  • قناة on.
  • on drama
  • منصة watch it

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

ويقدم “الدستور” للمشاهدين فى التقرير التالي، أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، قبل عرضة بساعات.

حيث تشهد الحلقه الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الكثير من المواقف الكوميدية، داخل المزاريطة، كما يشارك خلال الحلقه عدد من ضيوف الشرف.

وتتنظر شريحه كبير من الجمهور المتابع للمسلسل فى أجزاءه الأولى، مشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثامن، إذ يحظى بمشاهدة عالية كل عام.

الكبير أوي 8 وبيت الرفاعي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

( أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم (أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي).

 لاقي المسلسل الكوميدي، الكبير أوي، إعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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