الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير اوي 8 على ON

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض مسلسل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، على شبكة قنوات ON إحدى  القنوات التابعة للشركة المتحدة.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 

ينتظر وبشدة الجمهور عرض الاعمال الدرامية الرمضانية  علي شاشات الشركة المتحدة، ومن بينهم مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، والذي يشارك بقوة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024. 

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى. 

وخلال هذا التقرير ننشر لكم مواعيد عرض وإعادة حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن. 

مواعيد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 1

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON

قصة مسلسل الكبير اوي 8 
 

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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