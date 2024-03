مسلسلات رمضان 2024.. ظهور شاكر والشمامة فى الحلقة الأولى من "الكبير أوى 8"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية متنوعة، فبعد أن حاولت مربوحة إقناع أبناء الكبير "العترة وجوني" بحب والدهم الكبير لهم، قامت بتخويفهم من الشمامة، وهى أسطورة من حكايات وتراث صعيد مصر.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 8

حيث يقومون بتخويف الأطفال من الشمامة، التي من الممكن أن تظهر لهم لعدم استحمامهم أو غسل أيديهم، وتقوم بخطفهم، فيخاف العترة وجوني ويذهبان للاستحمام، فيما يخلد الكبير للنوم، وأثناء نومه تظهر له الشمامة ومساعدها شاكر، وهى الشخصيات التي تجسدها الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي التي تلعب دور الشمامة، فيما يلعب دور مساعدها شاكر النجم محمد ثروت.

وتظهر صفاء الطوخي ومحمد ثروت كضيوف شرف ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي خلال الحلقات الأولى من العمل الذي يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار الحلقات المقبلة.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوى 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية:

قناة on.

on drama

منصة watch it

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

"أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد"، هؤلاء الأبطال إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم "أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي".

لاقى المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" إعجابا كبيرا من المشاهدين خلال الـ 7 أجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

