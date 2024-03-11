الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور شاكر والشمامة فى الحلقة الأولى من "الكبير أوى 8"

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية متنوعة، فبعد أن حاولت مربوحة إقناع أبناء الكبير "العترة وجوني" بحب والدهم الكبير لهم، قامت بتخويفهم من الشمامة، وهى أسطورة من حكايات وتراث صعيد مصر. 

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 8 

حيث يقومون بتخويف الأطفال من الشمامة، التي من الممكن أن تظهر لهم لعدم استحمامهم أو غسل أيديهم، وتقوم بخطفهم، فيخاف العترة وجوني ويذهبان للاستحمام، فيما يخلد الكبير للنوم، وأثناء نومه تظهر له الشمامة ومساعدها شاكر، وهى الشخصيات التي تجسدها الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي التي تلعب دور الشمامة، فيما يلعب دور مساعدها شاكر النجم محمد ثروت. 

وتظهر صفاء الطوخي ومحمد ثروت كضيوف شرف ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي خلال الحلقات الأولى من العمل الذي يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار الحلقات المقبلة. 

قنوات عرض مسلسل الكبير أوى 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية:

قناة on.
on drama
منصة watch it
أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

"أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد"، هؤلاء الأبطال إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم "أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي".

لاقى المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" إعجابا كبيرا من المشاهدين خلال الـ 7 أجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

وتدور تفاصيل أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الكثير من المواقف الكوميدية، داخل المزاريطة، كما يشارك خلال الحلقة عدد من ضيوف الشرف، بينما تتنظر شريحة كبيرة من الجمهور المتابع المسلسل فى أجزائه الأولى، مشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثامن، إذ يحظى بمشاهدة عالية كل عام.

وشمل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عددا من الأبطال، هم أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، هؤلاء الأبطال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

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