الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من المشاهدين المتابعين لمسلسل الكبير أوي، لمعرفة قنوات العرض، تزامنا مع بداية عرض الحلقة الأولى باليوم الأول بشهر رمضان العظيم.

 قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

يسبب المسلسل حاله من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي، وذلك ينشر "الدستور"  فى التقرير التالي قنوات عرض المسلسل:

ويذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

-on drama.

-منصة watch it

موعد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن 

في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى، بينما تعرض القنوات الإعادة للحلقة الأولى في الساعة الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

 تفاصيل احداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتدور تفاصيل أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الكثير من المواقف الكوميدية، داخل المزاريطة، كما يشارك خلال الحلقه عدد من ضيوف الشرف، بينما تتنظر شريحه كبير من الجمهور المتابع للمسلسل فى أجزاءه الأولى، مشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثامن، إذ يحظى بمشاهدة عالية كل عام.

وشمل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عدد من الأبطال وهم أحمد مكي  ورحمة أحمد  وحاتم صلاح  ومحمد سلام  وبيومي فؤاد،  هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

txt

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1

ولاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 أجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الكبير اوي الحلقة الاولي الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 1 الحلقة الاولي من الكبير اوي الحلقة الاولي من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها