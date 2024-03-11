مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من المشاهدين المتابعين لمسلسل الكبير أوي، لمعرفة قنوات العرض، تزامنا مع بداية عرض الحلقة الأولى باليوم الأول بشهر رمضان العظيم.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يسبب المسلسل حاله من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي، وذلك ينشر "الدستور" فى التقرير التالي قنوات عرض المسلسل:

ويذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

-on drama.

-منصة watch it

موعد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن

في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الأولى، بينما تعرض القنوات الإعادة للحلقة الأولى في الساعة الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

تفاصيل احداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتدور تفاصيل أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الكثير من المواقف الكوميدية، داخل المزاريطة، كما يشارك خلال الحلقه عدد من ضيوف الشرف، بينما تتنظر شريحه كبير من الجمهور المتابع للمسلسل فى أجزاءه الأولى، مشاهدة الحلقة الأولى من الجزء الثامن، إذ يحظى بمشاهدة عالية كل عام.

وشمل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عدد من الأبطال وهم أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ولاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 أجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن