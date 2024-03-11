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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1.. مربوحة تفاجئ الكبير باحتفالية شم النسيم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية بحتة حيث بدأت الحلقة باستيقاظ الكبير على مشهد لمربوحة وهي ترتدي قبعة مملؤة بلالين وتحاول إقناعه بالاستيقاظ للاحتفال بشم النسيم ولكنه يرفض. 

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى

وترفض مربوحة تجاهل الكبير لها وعدم رغبته في مشاركتها الاحتفال بشم النسيم، وتتركه في سريره وتقول إنها ستتبع أسلوب رضوى الشربيني في إرضاء نفسها وتبدأ في ترديد كلمات أغنية “الدنيا ربيع” للراحلة سعاد حسني، ثم يقول لها الكبير كفاية ويقوم بتحطيم البلالين، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

( أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم (أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي).

لاقي المسلسل الكوميدي، الكبير أوي، إعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

أبطال مسلسل الكبير أوي 

و يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 عدد كبير من النجوم وهم:

الفنان أحمد مكي.
و الفنانة رحمة أحمد.
و الفنان بيومي فؤاد.
و الفنان هشام إسماعيل.
و الفنان محمد سلام.
و الفنان حسين أبو الحجاج.
الفنانة ليلى عز العرب.
و الفنان مصطفى غريب.
و الطفل يوسف زيكو.
و تأليف مصطفى صقر.
و إخراج أحمد الجندي.
و إنتاج سينرجي.
و خلال الأيام الماضية انتهى الموسيقار عمرو إسماعيل من وضع الموسيقى التصويرية للجزء الثامن من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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