مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الأولى بالتفصيل

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، كما توقع المشاهدون، شهدت الحلقة أحداثا كوميدية بحتة، في بداية الحلقة، شهدت استيقاظ الكبير على مشهد لمربوحة وهي ترتدي قبعة مملوءة بلالين وتحاول إقناعه بالاستيقاظ للاحتفال بشم النسيم، ولكنه رفض.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى

تجاهل الكبير مربوحة، وعدم رغبته في مشاركتها الاحتفال بشم النسيم، قابلته بالرفض، وتركته في سريره وتقول إنها ستتبع أسلوب رضوى الشربيني في إرضاء نفسها وتبدأ في ترديد كلمات أغنية “الدنيا ربيع” للراحلة سعاد حسني، ثم يقول لها الكبير كفاية ويقوم بتحطيم البلالين.

وأصرت مربوحة على الاحتفال بشم نسيم، وقامت بتحضير الفسيخ، وحاول الكبير إثناءها عن أكل الفسيخ داخل الدوار، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى.

وقام الكبير، بسؤال مربوحة عن سر تسمية عيد شم النسيم بهذا الاسم أو من قام باختراعه، فقالت واحد اسمه شم النسيم فقال لها “قاعد مع مكنة فتي”.

وطلب الكبير من جوني أن يخرج من الدوار ليكمل لوحته الفنية، ليُصدم بـ“العترة” الذي حاول تقمص شخصية “أرنب” ولكن ينشب بينه والكبير مشادة كلامية يقذفه بعدها الأخير بالبيض.

اختبار أيهم ابن أشرف للعمل كخفير

وبدأ الكبير في اختبار “أيهم” ابن اشرف، للعمل كخفير في الدوار ولكن هيئته تثير حفيظة الكبير، خاصة أنه لا يشبه أشرف وبنيته البدنية ضعيفة، فيقول أيهم للكبير أنه يشبه والدته، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى.

ويطلب “الكبير” من “أيهم” إحضار طلبات الدوار، إلا أن الأخير يرفض ويُعلق: “مهنة الخفير أصبح لها تحديثات جديدة في 2024”.

وعبر ابنا الكبير وهما “العترة” و"جوني" لـ"مربوحة" عن غضبهما من والدهما بسبب عصبيته الشديدة وأنه لم يعد يستمع لهما، وثار “العترة” قائلًا: "الكبير لا يعرف شيئا عن التربية الحديثة".

وتتدخل “مربوحة” وتؤكد لهما أن الكبير رغم صرامته إلا أنه يحبهما كثيرًا، فبعد أن حاولت مربوحة إقناع ابني الكبير "العترة وجوني" بحب والدهما الكبير لهما، قامت بتخويفهما من الشمامة، وهى أسطورة من حكايات وتراث صعيد مصر.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى

وضيوف الشرف في الحلقة الأولى، صفاء الطوخي ومحمد ثروت، ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي خلال الحلقات الأولى من العمل الذي يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار الحلقات المقبلة، وتذهب الشمامة إلى دوار الكبير للكشف عن سبب الرائحة الكريهة والكشف عن الأشخاص الذين لا يقومون بالاستحمام.

وتقوم الشمامة ومساعدها شاكر بخطف الكبير من الدوار لعدم استحمامه ليلة شم النسيم ويحاول الكبير تفهم الموقف ولكن الشمامة ترفض أن تساعده في العودة إلى حياته الطبيعية من جديد وتقول له مش هترجع إلا لما تصلح عيوبك يا كبير وتؤكد له أنها علمت بوجود مشاكل بينه وبين زوجته وابنيه بسبب احتفالهم بعيد شم النسيم فتقرر معاقبه.

وتطلب منه طلبا ليعود إلى أهله مرة أخرى ويحاول الكبير أن يفهم ما يحدث ويتحدث بينه وبين نفسه عن صدق خرافات مربوحة وتشترط عليه الشمامة شرطا واحدا للعودة لأهله قائلة: المرة دي مش هتساعد أهلك إنت هتساعدني أنا للخروج من هنا والعودة إلى الدوار.

وتستغل الشمامة الكبير لتحقيق تارجتها الخاص بمملكة الجن في الكشف عن الكارهين لشم النسيم بالأرض ويقول لها مساعدها شاكر إنه يتبقى لها 100 شخص لتحقيق التارجت وتطلب الشمامة من الكبير النزول للأرض لتحقيق التارجت الخاص بها ولكنه يرفض وتقوم الشمامة بتحويله إلى عقلة الإصبع لتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث من المقرر أن يتقمص الكبير شخصية عقلة الإصبع خلال الحلقة الجديدة من المسلسل.