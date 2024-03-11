الإثنين 11 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى.. الشمامة تخطف الكبير

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الاولى أحداث متنوعة وكوميدية حيث تذهب الشمامة لدوار الكبير للكشف عن سبب الرائحة الكريهة والكشف عن الأشخاص الذين لا يقومون بالاستحمام. 

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى

تقوم الشمامة ومساعدها شاكر بخطف الكبير من الدوار لعدم استحمامهم ليلة شم النسيم ويحاول الكبير تفهم الموقف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى، لكن الشمامة ترفض ان تساعده في العودة إلى حياته الطبيعية من جديد وتقول له مش هترجع الا لما تصلح عيوبك يا كبير وتؤكد له انها علمت بوجود مشاكل بينه وبين زوجته وابناؤه بسبب احتفالهم بعيد شم النسيم فتقرر معاقبه. 

وتطلب منه طلب ليعود الي اهله مرة أخرى ويحاول الكبير ان يفهم ما بحدث ويتحدث بينه وبين نفسه عن صدق خرافات مربوحة وتشترط عليه الشمامة شرطا واحدا للعودة لأهله قائلة: المرة دي مش هتساعد اهلك انت هتساعدني انا للخروج من هنا والعودة الي الدوار.

من هي الشمامة في مسلسل الكبير أوي 8؟

وتستغل الشمامة الكبير لتحقيق تارجتها الخاص بمملكة الجن في الكشف عن الكارهين لشم النسيم بالأرض ويقول لها مساعدها شاكر انه يتبقى لها 100 شخص لتحقيق التارجت وتطلب الشمامة من الكبير النزول للارض لتحقيق التارجت الخاص بها ولكنه يرفض وتقوم الشمامة بتحويله الي عقلة الإصبع لتنتهي أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى حيث من المقرر أن يتقمص الكبير شخصية عقلة الإصبع خلال الحلقة الجديدة من المسلسل. 

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 عدد كبير من النجوم وهم:

الفنان أحمد مكي.
والفنانة رحمة أحمد.
والفنان بيومي فؤاد.
والفنان هشام إسماعيل.
والفنان محمد سلام.
والفنان حسين أبو الحجاج.
الفنانة ليلى عز العرب.
والفنان مصطفى غريب.
والطفل يوسف زيكو.
وتأليف مصطفى صقر.
وإخراج أحمد الجندي.
وإنتاج سينرجي.

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