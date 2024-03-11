الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8.. تمرد العترة وجوني على الكبير

الكبير اوى
الكبير اوى

عرضت منذ قليل، أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سباق دراما رمضان 2024.

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي 8 

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.. بدأ الكبير في اختبار “أيهم” ابن اشرف، للعمل كخفير في الدوار ولكن هيئته تثير حفيظة الكبير خاصة وانه لا يشبه اشرف وبنيته البدنية ضعيفة فيقول ايهم للكبير انه يشبه والدته. 

ويطلب “الكبير” من “ايهم” احضار طلبات الدوار، إلا أن الأخير يرفض ويُعلق: “مهنة الخفير أصبح لها تحديثات جديدة في 2024”.

على الجانب الآخر، يُعبر أبناء الكبير “العترة” و"جوني" لـ"مربوحة" عن غضبهم من والدهم بسبب عصبيته الشديدة وأنه لم يعد يستمع لهم.

وثار “العترة” قائلًا:"الكبير لا يعرف شيئا عن التربية الحديثة".

وتتدخل “مربوحة” و تؤكد لهم أن الكبير رغم صرامته إلا أنه يحبهم كثيرًا. 

ويعرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بداية من الموسم الرمضاني المقبل الذي ينطلق يوم الإثنين.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بشكل حصري، وقد خصصت الشبكة مواعيد متميزة لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

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