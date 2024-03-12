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فن

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8 الحلقة الثانية

​​​​​​بدأت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير الجزء الثامن منذ قليل على شبكة قنوات ON حيث يعرض العمل بشكل حصري خلال شهر رمضان، وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي أحداثا كوميدية مختلفة بعد تحول الكبير إلى عقلة الإصبع. 

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 2

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار كوميدي بعد تحول الكبير إلى عقلة الإصبع على يد الشمامة ليعود الكبير إلى المزاريطة بصحبة شاكر مساعد الشمامة للكشف عن الشمامين وتحقيق تارجت الشمامة المتبقي. 

مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 2

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء. 

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

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قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل الكبير بشكل حصري عبر منصة watch it وشبكة قنوات ON العامة وON drama طوال شهر رمضان بشكل حصري. 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي

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