مسلسلات رمضان 2024.. موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، عبر محركات البحث على جوجل، بتلك الكلمات الدلالية، لمتابعة الحلقة من المشاهدين المتابعين لأجزاء مسلسل الكبير أوي.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ووفقًا لجدول بث مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث تبث المسلسل، قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن خلال شهر رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8



ويأتي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعيد القنوات الحلقة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.



ويذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it



ارتفع البحث عبر محركات جوجل، عن مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لما يسبب حاله من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.



سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ولاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 أجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.