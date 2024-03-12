استطاع مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحمد مكي ان يستحوذ على اهتمام الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته أمس على شبكة قنوات ON.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

وزاد البحث بين الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 2

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 1

"شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن العديد من الأحداث المتفرقة والكوميدية، حيث بدأت الحلقة بإصرار مربوحة على الاحتفال بعيد شم النسيم مع الكبير، حيث فاجأته بارتداء ملابس غريبة شملت قبعة مملوءة بالبلالين، ولكن الكبير يرفض الاحتفال بعيد شم النسيم والطقس، الذي تابعته مربوحة للاحتفال.

على الجانب الآخر، يرفض أبناء الكبير أسلوب والدهم في التربية والتعامل معهم، ويحاولون الإفصاح عن غضبهم لمربوحة التي تحاول تهدئتهم بشكل كبير. وفي نفس الوقت، يحضر الكبير مرة أخرى إلى الدوار ليتفاجأ بتمر أولاده، ولكنه يوبخهم مرة أخرى.

وخلال حديثه معهم، تختلق مربوحة إحدى القصص عن خرافة الشمامة وهي إحدى الخرافات الأسطورية، وتقرر أيخاف العترة وجوني للقيام من أمامها والحصول على حمام ساخن حتى لا تخطفهم الشمامة.

ولكن لعنة الشمامة تصل للكبير، حيث تحضر إلى الدوار برفقة مساعدها شاكر وتخطف الكبير.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 2



وتشهد الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2 كيف يتعامل الكبير مع الشمامة بعد رفضه مساعدتها مما يجعلها تقوم بتحويله الي عقلة الإصبع وسوف تقدم الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي 8 العديد من الفقرات الكوميدية المغامرات الكبير بعد تحوله لعقلة الإصبع.

مسلسل الكبير اوي 8

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.