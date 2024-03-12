الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مايان السيد تثير التساؤلات بنظارتها السوداء في مسلسل "إمبراطورية ميم"

مايان السيد
مايان السيد

بظهور مختلف وخاطف في الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، طلت الفنانة الصاعدة مايان السيد بنظارة سوداء ترتديها طوال الوقت ليلا ونهارا وفي الأماكن المغلقة، بشكل يجعلنا نطرح تساؤلاً: هل تجسد مايان الشخصية الأيقونية "مادي" بطلة رواية النظارة السوداء للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس؟ هذا ما ستجيب عنه الأحداث القادمة من مسلسل إمبراطورية ميم الذ يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It. 

تفاصيل شخصية مايان السيد في امبراطورية ميم 

بابتسامة جذابة ونظرة متفحصة من خلف النظارة السوداء، يصعب أن يترصدها الآخرون، تذكرنا مايان السيد بشخصية "مادي"، البطلة الأيقونية لرواية إحسان عبد القدوس الشهيرة "النظارة السوداء"، والتي كانت قد جسدتها في السينما النجمة الكبيرة نادية لطفي، حيث كانت تختبئ وراء هذه النظارة، والتي تستخدم فقط للحماية من ضوء الشمس، بينما نراها لا تفارق وجه مادي ليلاً ونهاراً، وحتى داخل الأماكن المغلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 1

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سر نظارة مايان السيد السوداء

على طريقة مادي، هل تقصد مايان إخفاء شخصيتها وراء هذه النظارة؟ أم أنها حيلة لإثارة فضول من حولها؟ أم أنها ستقوم بتجسيد شخصية مادي نفسها لتنقلها من "النظارة السوداء" إلى إمبراطورية ميم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

ومسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والنجم الصاعد نور النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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