الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 1

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يشهد مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من التطورات في الحلقة الجديدة المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، خاصة بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس الإثنين،مع انطلاق الماراثون الرمضانى 2024، والذي يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

لاقت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، اعجاب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين ويبرز العلاقات الاجتماعية ويناقش العديد من القضايا أبرزها التربية الإيجابية وكيفية التعامل بين الآباء والابناء، وهو ما ظهر واضحا خلال الإمبراطورية (عائلة مختار أبو المجد) الذي يجسده خالد النبوي، ويتحمل مسؤولية واعباء ابناؤه خاصة بعد رحيل زوجته، وتعاون معه فى تربية أولاده السته شقيقته فى الأحداث "مديحة" وتجسدها الفنانة نشوى مصطفى، ومن ثم تتطور الأحداث ويدخل النبوى فى مواجهة مع ابناؤه خاصة أن كلا منهم له طريقة تفكير وتطلعات معينة مع اختلاف الاعمار بينهم، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بجميع الاعمار.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثانية

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميا على شبكة قنوات dmc ومنصة واتش ات الاصلية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الاولي إمبراطورية ميم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على DMC وDMC drama

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي (الحلقة 2)

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر