مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 1

يشهد مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من التطورات في الحلقة الجديدة المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، خاصة بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس الإثنين،مع انطلاق الماراثون الرمضانى 2024، والذي يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

لاقت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، اعجاب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين ويبرز العلاقات الاجتماعية ويناقش العديد من القضايا أبرزها التربية الإيجابية وكيفية التعامل بين الآباء والابناء، وهو ما ظهر واضحا خلال الإمبراطورية (عائلة مختار أبو المجد) الذي يجسده خالد النبوي، ويتحمل مسؤولية واعباء ابناؤه خاصة بعد رحيل زوجته، وتعاون معه فى تربية أولاده السته شقيقته فى الأحداث "مديحة" وتجسدها الفنانة نشوى مصطفى، ومن ثم تتطور الأحداث ويدخل النبوى فى مواجهة مع ابناؤه خاصة أن كلا منهم له طريقة تفكير وتطلعات معينة مع اختلاف الاعمار بينهم، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بجميع الاعمار.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثانية

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميا على شبكة قنوات dmc ومنصة واتش ات الاصلية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.