إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوى يتحمل مسؤولية أبناؤه الستة بعد رحيل زوجته

شهد مسلسل إمبراطوية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، في حلقاته الأولى اليوم الإثنين، والذي يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة، حيث أظهرت الحلقة أفراد الإمبراطورية وهم مختار أبو المجد ويجسده خالد النبوي، وأبناؤه الستة ويجسدهم بالترتيب هاجر السرج، ونور النبوى، وإلهام صفى الدين، ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وريمون توفيق.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الحلقة الأولى

كما أظهرت الحلقة تحمل الأب مختار أبو المجد، تحمل مسؤولية الأبناء الستة بعد رحيل زوجته "ميسون" وتجسدها الفنانة سلاف فواخرجي، التى تظهر خلال الحلقات كضيف شرف، ومشاهدتها على طريقة الفلاش باك مع زوجها الذي يستعيد ذكرياته معها مع أبناؤه.

مواعيد إعادة حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

تعاد حلقات مسلسل إمبراطوية ميم، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي منهم محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.