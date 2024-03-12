الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي (الحلقة 2)

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، الحلقة 2 ، خاصة بعد أن تصدر التريند عقب انطلاق أولى حلقاته حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

"الدستور" ترصد مواعيد عرض إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الحلقة 2، وتفاصيل المسلسل وقصته وأبطاله 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض الحلقة 2 من أحداث  مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

تفاصيل أحداث إمبراطورية ميم الحلقة 1 

شهدت أحداث الحلقة 1 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، الكثير من المفاجآت وأظهرت الاحداث أفراد الإمبراطورية وهم ابناء مختار أبو المجد - خالد النبوي، وتضم الإمبراطورية 6 أبناء وهم "هاجر السراج و نور النبوي والهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر و آدم وهدان و ريمون توفيق" ويتولى أمورهم مختار رفقة شقيقته "مديحة" التى تجسدها الفنانة نشوى مصطفى، بعد وفاة زوجته "ميسون" التى تجسدها الفنانة سلاف فواخرجي، وتظهر فى الحلقات المقبلة كضيف شرف على طريقة الفلاش باك.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثانية 

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الثانية من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، الكثير من المفاجآت وتعرض حصريا على مجموعة قنوات DMC ومنصة واتش ات الاصلية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

 يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز"، والعمل من إخراج محمد سلامة.

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