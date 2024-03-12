نور النبوى شاب مستقل ويرفض تحكمات والده فى أولى حلقات "إمبراطوية ميم"

يتألق الفنان الشاب نور النبوي، في السباق الرمضاني الحالي، من خلال تجسيده لشخصية مروان أبو المجد، وذلك ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي يُعرض حصريا على قنوات “دي إم سي” بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية، ويضم 30 حلقة.

نور النبوي يرفض تحكمات والده فى أولى حلقات إمبراطورية ميم

مروان أبو المجد هو شاب مستقل يرفض تحكمات والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى الأحداث، ويبحث مروان - نور عن ذاته ويرشح نفسه للانتخابات فى اتحاد الطلبة بالكلية، مما يجعله شاب يبحث عن تطلعات مختلفة واستقلاله بذاته، بما يتمتع به كل منهما من خفة دم وكاريزما قوية، تجمع بين النجم الصاعد نور النبوي ووالده النجم الكبير خالد النبوي للمرة الثانية في السباق الرمضاني انسجام فني، أو ما يطلق عليه "كيميا" ملفتة، حيث يجسد نور أحد أبناء النبوي الستة.

كيميا خاصة بين خالد النبوي ونجله نور فى دراما رمضان

يأتي ذلك بعد ما حققه الاثنان من نجاح كبير في السباق الرمضاني 2022، من خلال أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حيث كانا يجسدان دور العم وابن أخيه، يلتقي الاثنان هذا العام في إمبراطورية ميم، ولكن في دور الأب وابنه، ويجسد نور شخصية مروان، الابن الشقي خفيف الظل، صاحب الشعبية الكبيرة في البيت وسط أخوته وفي الجامعة وسط أصدقائه وزملائه، والذي تربطه بوالده علاقة مميزة، يبدو أنها ستشهد الكثير من المشاكسات والمواقف الندية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل “إمبراطورية ميم”، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، مايان السيد، نشوي مصطفي، حلا شيحة، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.