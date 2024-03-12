الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نور النبوى شاب مستقل ويرفض تحكمات والده فى أولى حلقات "إمبراطوية ميم"

نور النبوي وخالد
نور النبوي وخالد النبوي

يتألق الفنان الشاب نور النبوي، في السباق الرمضاني الحالي، من خلال تجسيده لشخصية مروان أبو المجد، وذلك ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي يُعرض حصريا على قنوات “دي إم سي” بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية، ويضم 30 حلقة.

نور النبوي يرفض تحكمات والده فى أولى حلقات إمبراطورية ميم 

مروان أبو المجد هو شاب مستقل يرفض تحكمات والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى الأحداث، ويبحث مروان - نور عن ذاته ويرشح نفسه للانتخابات فى اتحاد الطلبة بالكلية، مما يجعله شاب يبحث عن تطلعات مختلفة واستقلاله بذاته، بما يتمتع به كل منهما من خفة دم وكاريزما قوية، تجمع بين النجم الصاعد نور النبوي ووالده النجم الكبير خالد النبوي للمرة الثانية في السباق الرمضاني انسجام فني، أو ما يطلق عليه "كيميا" ملفتة، حيث يجسد نور أحد أبناء النبوي الستة.

كيميا خاصة بين خالد النبوي ونجله نور فى دراما رمضان 

يأتي ذلك بعد ما حققه الاثنان من نجاح كبير في السباق الرمضاني 2022، من خلال أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حيث كانا يجسدان دور العم وابن أخيه، يلتقي الاثنان هذا العام في إمبراطورية ميم، ولكن في دور الأب وابنه، ويجسد نور شخصية مروان، الابن الشقي خفيف الظل، صاحب الشعبية الكبيرة في البيت وسط أخوته وفي الجامعة وسط أصدقائه وزملائه، والذي تربطه بوالده علاقة مميزة، يبدو أنها ستشهد الكثير من المشاكسات والمواقف الندية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل “إمبراطورية ميم”، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم 

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، مايان السيد، نشوي مصطفي، حلا شيحة، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الاولي إمبراطورية ميم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. فى أول أيام رمضان.. "القاهرة الإخبارية" : غارات الاحتلال لم تتوقف على غزة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها