الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 1| مواجهة بين النبوى وشيحة بسبب مشاكل الأبناء فى المدرسة

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، والذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC ومنصة واتش ات الرقمية، العديد من المفارقات الكوميدية والأحداث الشيقة.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 1 | مختار أبو المجد يتلقى استدعاء ولي أمر بسبب أفعال ابناؤه

وظهر أبناء مختار أبو المجد - خالد النبوي، داخل المدرسة وهم يفتعلون المشاكل مع أصدقائهم، ومن ثم فوجئ "مختار" بمكالمة هاتفية من إدارة المدرسة موجهين له استدعاء ولي أمر بسبب مشاكل أولاده وضرب ابنته "مايا" وتجسدها الفنانة إلهام صفي الدين، لأطفال في المدرسة والدفاع عن شقيقها فى الأحداث ويجسده الطفل آدم وهدان.

 

مواجهة بين خالد النبوي وحلا شيحة فى إمبراطورية ميم الحلقة 1 

ومن ثم ترك "مختار" عمله، وتوجه إلى إدارة المدرسة، وفوجئ بأفعال ابناؤه، وضربهم لمجموعة أطفال منهم ابنة الفنانة حلا شيحة، والتى قامت بتهديده قائلة له "جوزى كريم الدالي مش هيسكت"، ومن المقرر أن تكشف الأحداث المقبلة عن شخصية "كريم" الذي يجسده النجم محمد محمود عبدالعزيز.

 

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قنوات dmc

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama  فى تمام الساعة 6.05 مساءً  والاعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداثه فى إطار إجتماعي ويحتوى على جزء لايت كوميدى، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين وهم حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، نور النبوي، مايان السيد، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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