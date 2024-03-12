ملخص أحداث الحلقة 1 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكشف عن العديد من تفاصيل أسرة مختار أبو المجد والذي يجسده النجم خالد النبوي، والذي أسس إمبراطورية تحمل حرف الميم، وتضم 6 أبناء ويتولى أمورها رفقة شقيقته "مديحة" التى تجسدها الفنانة نشوى مصطفى، بعد وفاة زوجته "ميسون" التى تجسدها الفنانة سلاف فواخرجي، وتظهر فى الحلقات المقبلة كضيف شرف على طريقة الفلاش باك.

ملخص أحداث الحلقة 1 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي

ـ بدأت أحداث الحلقة بظهور مختار أبو المجد ويجسده النجم خالد النبوي، أثناء استيقاظه من النوم، وهو يتحدث فى حوار تخيلي مع زوجته الراحلة "ميسون" ويحاول أن يطمئنها على مستقبل أبناءها الستة، وهم بالترتيب هاجر السراج، ونور النبوى، وإلهام صفى الدين، ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وريمون توفيق.

ـ ظهرت الفنانة القديرة نشوى مصطفى بدور مديحة، شقيقة مختار فى الأحداث والتى تحاول تحمل مسؤولية الأبناء الستة معه، ومساندتهم من أجل الحفاظ على مستقبلهم.

أزمات ومواجهة بين النبوي وحلا شيحة

ـ يتورط مختار في العديد من المشاكل والأزمات بسبب سلوك وتصرفات أبنائه في المدرسة وتحديدًا مايا مختار - الهام صفي الدين، والأطفال الثلاثة منة - منى زاهر، مازن - آدم وهدان، مصطفى - ريمون توفيق، حيث يقومون بضرب زملائهم مما يدفع إدارة المدرسة بمهاتفة مختار وإبلاغه باستدعاءه لحل الأزمات التي يفتعلها أبناؤه داخل المدرسة.

ـ ومن ثم يدخل مختار أبو المجد، فى مواجهة حادة مع مي عبد العزيز وتجسدها الفنانة حلا شيحة، التى تنفعل عليه وتهدده بسبب ضرب ابنته لابنتها، وهنا يحدث بينهم خلافًا حادًا بسبب ما ارتكبه ابناؤه.

حياة أبناء مختار أبو المجد

ـ فوز مروان أبو المجد - نور النبوي، في انتخابات اتحاد الطلبة بالكلية، وذلك بعد منافسة قوية، ودخوله فى عدة صراعات مع أحد المنافسين له الذي كان يحاول تزوير الانتخابات ونشر اشاعات تفيد بانسحاب مروان مختار أبو المجد.

ـ تحاول منى مختار أبو المجد - هاجر السراج، إقناع والدها مختار، بموافقته لسفرها لبعثة في باريس، خاصة إنها تعمل معيدة في كلية الحقوق، لدرجة أنها تذهب بالدكتور أحمد ماهر، ويجسده الفنان عبدالله سعد، إلى حفل عيد ميلاد عمتها مديحة - نشوى مصطفى، فى محاولة منه لإقناع والدها بسفرها إلى الخارج لتحقيق أحلامها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي، حول "مختار أبوالمجد"، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة.