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تحقيقات ومتابعات

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على DMC وDMC drama

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

عرضت فضائيتي DMC وDMC Drama، الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، والذي لاقى إشادات عقب عرضه، حيث يتضمن المسلسل قصة اجتماعية بأسلوب خفيف، يُناقش من خلالها حكاية الأب الذي بات مسئولًا عن تربية أولاده الستة بعد وفاة زوجته.

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على DMC وDMC drama

مهمة الأب الذي يواجه الكثير من المشاكل، يتناولها المسلسل بشكل خفيف، وبدأت أولى حلقاته بعرض وجبة درامية دسمة من الجانب الاجتماعي المُعالج بطريقة كوميدية في بعض الأوقات، ليُضفي أجواءً مختلفة في هذا النوع من الدراما، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن باقة مميزة من المسلسلات هذا العام، والتي يجري عرضها عبر شاشاتها الفضائية.

عرض مسلسل إمبراطورية ميم على فضائية DMC

ويبحث الكثيرون موعد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم، حيث يُعرض المسلسل على فضائية DMC الساعة 10:45 مساءً، ويتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة في الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC drama

ويجري عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم يجري إعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3:30 صباحًا، ومرة ثالثة في الساعة 12:00 ظهرًا.

إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوى يتحمل مسئولية أبنائه الستة بعد رحيل زوجته

ملخص أحداث الحلقة 1 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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