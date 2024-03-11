مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2 (فيديو)

يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، والذي يُعرض عبر القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن باقة من أقوى المسلسلات التي تضم أكبر النجوم في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 2

ينطلق مسلسل إمبراطورية ميم في حلقته الأولى، الاثنين، وسط أحداث مشوقة ضمها برومو المسلسل الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والذي نال إعجابًا كبيرًا من الأحداث الاجتماعية التي يشهدها، حيث تضم كفاح الأب "أبو المجد" الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، والذي يبذل جهودًا كبيرًا لكي يوفر الحياة الجميلة لأبناؤه الستة بعد أن توفيت زوجته.

يواجه الأب مصاعب كبيرة في مهمته للقيام بدور الأب والأم معًا، لكي يوفر الحياة التي يتمناها أولاده، كما يقع في حيرة بين قصة الحب التي تدخل حياته، وبين التفرغ لتربية أبنائه.

وتُعرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات DMC تزامنًا مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويكون موعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل على قناة DMC الفضائية في الساعة 10:45 مساء الثلاثاء، على أن يتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة في الساعة 10:15 صباح الأربعاء.

كما يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم على قنواة DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم يجري إعادة عرضها مرة أخرى في الساعة 3:30 صباحًا، ومرة ثالثة في الساعة 12:00 ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.