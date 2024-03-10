الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عالم فلكي: تعذر الرؤية في بعض الدول يرجع لقلة زمن مُكوث الهلال لديهم

الدكتور ياسر عبد
الدكتور ياسر عبد الفتاح من رؤية هلال رمضان

قال الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل البحوث الشمسية في معهد الفلك إن تعذر  رؤية هلال رمضان في بعض الدول يرجع إلى أن فترة مُكس الهلال بعد الغروب في هذه الدول قليلة، لكن لدينا في مصر ستكون ١٥ دقيقة.

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وكان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قال ل"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وأن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.

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رؤية هلال رمضان مصر م كس الهلال المعهد القومي للبحوث الفلكية علماء فلك

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