موعد رؤية هلال رمضان 2024 وبداية انطلاق الشهر المبارك

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم موعد رؤية هلال رمضان 2024 وحلول الشهر المبارك للعام الحالي 2024 حيث بدأ العدد التنازلي لرؤية هلال رمضان، حيث تعتمد الدول الإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة لتحديد بداية شهر رمضان فما تستطلع مصر الهلال من خلال محطات الرصد التابعة لمعهد الفلك ويتم الإعلان الرسمي عن موعد غرة شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري الهلال.

موعد رؤية هلال رمضان 2024

وعن موعد رؤية هلال رمضان 2024 يتم استطلاعه يوم الأحد 29 شعبان 1445 هجري، الموافق 10 مارس 2024، حيث يستطلع الأهلة للشهور العربية يوم 29 من كل شهر وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان 2024 سيولد يوم الأحد 29 شعبان في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان فلكيا يوم الاثنين المقبل.

كم تبقى على شهر رمضان 2024

وأعلن رئيس المعهد، جاد القاضي، أن هلال شهر رمضان المبارك سيظل مرئيا لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس في نفس يوم الرؤية في القاهرة، ومن 13 إلى 15 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن الشهر الفضيل سيمتد لمدة 30 يوما كاملة.

وفيما يتعلق بموعد الاستطلاع، حددت دار الإفتاء المصرية يوم الأحد المقبل كتاريخ لاستطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب الشمس، وأوضحت أنه إذا لم تكن قادرة على رؤية الهلال بالعين المجردة في ذلك اليوم، يجب إكمال شهر شعبان ليصبح 30 يوما.

وفي سياق متصل، تشير التوقعات الفلكية إلى أن شهر الصيام هذا العام سيكون 30 يوما.

متى ينتهي رمضان 2024؟



أما نهاية شهر رمضان المبارك، فتوضح الحسابات الفلكية أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل سيكون اليوم الـ30 من رمضان، وستكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل ولكن يجب التنويه أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الهلال في بداية كل شهر هجري.

فضل شهر رمضان

وشهر رمضان شهر المغفرة للصائمين كما أنه به ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، مع تشديد الرقاب على الشياطين وهو شهر التوبة، حيث يحث الله عباده على الرجوع إليه ويغفر لهم ذنوبهم.