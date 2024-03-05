الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. الحكومة تعلن مواعيد عمل المحال فى شهر رمضان

المحال التجارية
المحال التجارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

ونصت المادة المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وشدد القرار على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية على أنه "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم العمل بهذه المواعيد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.

الجريدة الرسمية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مواعيد اغلاق المحال

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